Telefonların hızı ikiye katlanıyor: Samsung, UFS 4.0 depolama teknolojisini duyurdu

Samsung, UFS 4.0 depolama teknolojisini duyurdu. Yeni teknoloji, mevcut depolama sürümünden iki kat daha fazla hız vadediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yarı iletken birimi, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni nesil depolama standardı "UFS 4.0" sürümünü duyurdu.

UFS 4.0 depolama standardı ile akıllı telefonlar için yeni bir devir başlayacak. Telefonların bir sonraki sürümlerinde karşımıza çıkacak olan UFS 4.0 depolama alanı, Samsung modellerini çok daha hızlı hale getirecek.

UFS 4.0 neler getiriyor

Samsung’un açıklamasına göre UFS 4.0, 23.2 Gb/sn’ye kadar bant genişliği sunuyor ve böylece UFS 3.1’in 2 katı performans vadediyor.

Özellikle büyük miktarda veri işleme potansiyeline sahip 5G akıllı telefonlar için mükemmel olarak nitelendirilen UFS 4.0, 4200 MB/sn sıralı okuma, 2800 MB/sn sıralı yazma performansı sunuyor.

Öte yandan bu teknolojinin daha az güç tüketmesi, şarj performansına olumlu olarak yansıyacak.

İlk kullanacak telefonlar

Samsung, bu yeni depolama çözümünü Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 de dahil olmak üzere sonraki Galaxy S serisi modellerinde kullanacak.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre, UFS 4.0 standardı ile gelen depolama alanları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.

