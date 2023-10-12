Telefonu gece boyunca şarj etmek güvenli mi? İşte doğru şarjın püf noktaları Araştırmalar, bir akıllı telefon pilinin, yüzde 80 kapasitenin altına düşmeden önce ortalama 850 tam şarj/deşarj döngüsüne dayanabileceğini söylüyor. İşte telefon şarj etmede doğru bilinen yanlışlar ve iyi bir şarj için ipuçları...

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Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak telefonların pil ömrü, kullanıcılar için önemli bir konudur.

Birçok kişi, telefonlarını gece boyunca şarj etmenin pratik olduğunu düşünse de bu uygulamanın telefonunuzun pil sağlığına etkisi olabilir.

Lityum-iyon pillerin dünyasında akıllı telefonlar merkezde yer alıyor. Ancak aynı zamanda devam eden bir tartışmayı da ateşlediler: Uzun süreli (veya gece boyunca) şarj etmek pilinize zarar verir mi?

Bir telefon pilinin ömrünü, üretim yaşı ve kimyasal yaşı da dahil olmak üzere bir dizi faktör belirler.

Sıcaklık dalgalanmaları, şarj ve deşarj düzenleri ve genel kullanım gibi değişkenler nedeniyle de bataryaların ömrü kademeli olarak düşer.

Zamanla, lityum iyon pillerin kimyasal yaşlanması şarj kapasitesini, pil ömrünü ve performansını azaltır.

Üreticiler ne diyor

Apple'a göre, normal bir iPhone pili, normal koşullar altında çalışırken 500 tam şarj döngüsünde orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Araştırma, bir akıllı telefon pilinin, yüzde 80 kapasitenin altına düşmeden önce ortalama 850 tam şarj/deşarj döngüsüne dayanabileceğini söylüyor.

Bu da yaklaşık iki ila üç yıllık kullanımdan sonra başlangıçtaki pil kapasitesinin yüzde 80'e düşmesi anlamına geliyor. Bu noktada, pil fark edilir derecede daha hızlı tükenmeye başlar.

Telefonları gece boyunca şarjda bırakmak doğru mu

Yeni nesil akıllı telefonların çoğunun tamamen şarj olması 30 dakika ila iki saat arasında sürüyor.

Şarj süreleri, cihazınızın pil kapasitesine (daha büyük kapasiteler daha fazla zaman gerektirir) ve şarj cihazınızın sağladığı güç miktarına bağlı olarak değişir.

Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek gereksiz olmasının yanı sıra pilin yaşlanmasını da hızlandırır. Pilinizin ömrünü uzatmak için tam şarj döngülerinden kaçının ve telefonunuzu yüzde 100 şarj etmeyin.

Samsung, telefonunuzu yüzde 100 şarj etmenin batarya ömrünü azaltabileceğini söylüyor.

Benzer şekilde, iPhone'ları uzun süre tam şarjda tutmak pil sağlıklarını tehlikeye atabilir.

Pilinizi tamamen doldurmak yerine yüzde 80'e kadar şarj etmeniz ve yüzde 20'nin altına düşmesine izin vermemeniz öneriliyor.

Telefonunuz aşırı şarj olabilir mi

Teorik olarak lityum iyon piller aşırı şarj edilebilir. Bu , pilin aşırı ısınması ve alev alması gibi güvenlik risklerine yol açabilir.

İyi haber şu ki, çoğu modern telefon, pilin yüzde 100'den fazla şarj olmasını otomatik olarak durduran ve aşırı şarjdan kaynaklanan herhangi bir hasarı önleyen dahili bir korumaya sahiptir.

Bununla birlikte, pil yüzde 99'a her düştüğünde (arka planda çalışan uygulamalar nedeniyle) şarjı azaltacaktır ve gece telefonu şarjda bıraktığınızda yeniden 100'e dolmaya başlayacaktır.

Damlamalı şarj olarak nitelendirilen bu durum, pilin zamanla tükenmesine neden olabilir. Bu nedenle birçok üreticinin bunu düzenleyecek özellikleri vardır.

Apple'ın iPhone'ları şarjı yüzde 80'in üzerine çıkmaması için bir özellik sunuyor. Benzer şekilde Samsung'un da yüzde 85 sınırı özelliği var.

Telefonunuz şarj olurken patlayabilir mi

Akıllı telefonunuzun şarj sonucu patlaması pek olası değildir; özellikle de çoğu telefon artık aşırı şarja karşı otomatik korumaya sahip olduğunu düşünürsek.

Yine de yıllar geçtikçe telefonların beklenmedik şekilde patladığına dair birçok rapor gördük. Bu genellikle üretim hatalarından, düşük kaliteli donanımdan veya fiziksel hasardan kaynaklanır.

Lityum iyon telefon pilleri, şarj sırasında oluşan ısı dağılmadığında aşırı ısınır. Bu yanıklara veya aşırı durumlarda yangına neden olabilir.

Ayrıca bu piller 0°C ila 40°C sıcaklık aralığında etkili bir şekilde çalışır. Daha yüksek ortam sıcaklıklarında genleşerek yangına veya patlamaya neden olabilirler.

Yanlış, arızalı veya kalitesiz bir şarj cihazı veya kablonun kullanılması da aşırı ısınmaya, yangın tehlikesine ve telefonun zarar görmesine neden olabilir.

Batarya ömrünü uzatmak için bazı ipuçları

Telefonunuzda muhtemelen pilini korumak için yerleşik güvenlik mekanizmaları bulunsa da dikkatli bir yaklaşım, pilinizin daha da uzun süre dayanmasını sağlayacaktır

Telefonunuzun pilini korumanın bazı yolları ise şöyle:

Telefonunuzu üreticinin pil verimliliği geliştirmeleriyle güncel tutmak için en son yazılım güncellemelerini yükleyin

Piyasadaki şarj cihazlarının güç dağıtımı (amper, volt ve watt) farklılık gösterebileceğinden ve gerekli güvenlik standartlarını karşılamayabileceğinden, orijinal veya sertifikalı şarj cihazlarını kullanın.

Telefonunuzu yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının – Apple ve Samsung, telefonlarının en iyi şekilde 0°C ile 35°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalıştığını söylüyor

Şarjınızı tam kapasiteni yüzde 80 ile sınırlayın ve yüzde 20'nin altına düşmesine izin vermeyin

Telefonunuzu uzun süre (örneğin gece boyunca) şarjda bırakmayın ve pil yüzde 100'e ulaşırsa güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

Telefonunuzu şarj olurken iyi havalandırılan bir alanda tutun ve bir güç kaynağına bağlıyken telefonunuzu veya şarj cihazını battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına yerleştirmekten kaçının.

Pilinizin sağlığını izleyin ve şarj edilmesinin çok uzun sürmesi veya çabuk bitmesi gibi olağandışı eğilimleri belirleyin.

Telefonunuzun aşırı ısındığını veya bataryanın şiştiğini fark ederseniz, yetkili bir servis merkezine kontrol ve onarım yaptırın.