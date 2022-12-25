'Telefonum çekmiyor' sorunu tarihe karışacak! Bu gizli özellik telefon sinyalinizi artırıyor...

Cep telefonlarımızın sinyal gücü birçoğumuzun ortak sorunu haline geldi. Peki bu sorunu gidermek için ne yapabiliriz? Bu gizli özellik telefon sinyali sorununuzu ortadan kaldıracak.

Günümüzde akıllı telefonlar neredeyse her insanın elinde. Bu telefonlar ile birçok şey yapabiliyor, istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz.

Hayatımızda büyük bir yer edinmiş cep telefonlarının olumlu ve olumsuz birçok yönleri var. Bu akıllı cihazla yapabildiklerimiz saymakla bitmiyor.

Dünyanın öbür ucundaki kişilerle iletişim kurmak, anı ölümsüzleştirmek, istediğimiz her şeyi sipariş vermek, istediğimiz bilgiye ulaşabilmek, oyun oynamak, dizi ve film izlemek gibi birçok alanda işimize yarıyor.

Cep telefonlarında sıklıkla yaşadığımız sorunlardan biri de sinyal gücü. Bulunduğumuz ortamlara göre sinyal gücü düşebiliyor. Ancak bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Eğer telefonunuz çekmiyorsa ya da çok az çekiyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin. İşe yarıyor…

Telefon sinyalini bu gizli özellik ile artırın

Cep telefonları zaman zaman çekmeyebilir. Önemli bir zamanda görüşme yapmak istediğiniz durumda telefonunuzun çekmemesi can sıkabilir. Ancak bu sorunun çözülmesi çok kolay.

Telefonunuzun sinyal gücünü en üst seviyeye çıkarmak için arama ekranına *3370# yazarak arama yapmanız yeterli. Bu sayede telefonunuzun sinyal gücünün arttığını göreceksiniz.