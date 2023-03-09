Telefonu "şarj edeyim" derken pilini öldürmeyin! İşte cep telefonlarını şarj ederken en sık yapılan 9 hata Eğer telefonunuzun şarjı dayanmıyor ve çabuk bitiyorsa muhtemelen yanlış sarj ettiğinizden kaynaklanıyordur. Aslında birçoğumuzun doğru bildiği şarj etme yöntemleri telefon pillerinin ömrünü bitiriyor. İşte şarj ederken en çok yaptığımız 9 hata!

Şimdilerde herkesin elinde akıllı cep telefonları yer alıyor. Gün içerisinde çok sık kullanılması sebebiyle telefonun şarjları çabuk bitiyor. Bu da en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi.

Kullanılan telefonlar eskidikçe pil sağlığı da azalıyor. Ancak farkında olmadan yapılan bazı hatalar pil ömrünün bitmesine neden olabiliyor.

Telefonu şarj etme biçiminizin yalnızca elektrik faturası ve güvenlik değil, pil ömrü için de önemli olduğu söyleniyor.

Son dönemlerde kullandığımız telefonların pilleri belirli sayıda şarj döngüsünü kaldırabilecek biçimde üretiliyor. Bu yüzden telefonunuzu şarj etmeniz için belli aralıklar var.

Telefonlarınızı mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanabilmeniz ve pil sağlığını koruyabilmeniz için sık sık yapılan 10 hatayı sizler için derledik.

1- Şarj aletini kullanmadığınız zaman prizden çıkarın

Şarj cihazları prize takılı kaldığı zaman telefona bağlı olsa da olmasa da elektrik harcamaya devam eder. Bu durum elektrik faturanıza yansır. Ayrıca transformatörlerin yaydığı ısı yavaş yavaş artar ve yakınındaki şeylerin alev almasına neden olabilir. Hatta oda nemliyse, transformatör kısa devre yaparak yangına sebep olabilir.

2- Telefonu şarj etmek için pilin tamamen boşalmasını beklemeyin

Telefon pilinizin %0’a kadar bitmesini beklemek telefonunuza zarar verebilir. Son model telefonlar şarj döngülerine göre çalışıyor. Yani şarjınızın tamamen bitmesine izin verirseniz, telefonunuzun kullanım süresi giderek azalacaktır.

3- Pilinizi %100 şarj etmeyin

Telefonunuzu sürekli %100 şarj ederseniz, telefonunuzun ömrü kısalacaktır. Bunun sebebi, her pilin belirli sayıda şarj döngüsüne sahip olması ve her zaman %100 şarj etmeniz, bu döngünün daha kısa sürede bitmesi anlamına gelir.

4- Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmayın

Telefonunuzu gece boyunca şarjda takılı bırakırsanız, boşuna elektrik harcarsınız ve pili gereğinden fazla şarj etmiş olursunuz. Bu durum, pilin şarj döngülerini bozan hatalardan biridir. Ayrıca bu şekilde telefonunuzun aşırı ısınmasına neden olabilirsiniz.

5- Şarj olurken telefonunuzu kullanmayın

Telefonunuzu şarj etmeye çalışırken bir taraftan şarjını boşaltmaya çalışmamalısınız. Aynı anda iki şeyi yaptığınız için pile aşırı yük biner. Şarj ederken telefonuz çaldıysa ya da bir işiniz olursa telefonu şarjdan çıkarmalı, işiniz bittiğinde geri takmalısınız.

6- Şarjınız %20’den fazlaysa telefonunuzu şarja takmayın

Telefonu sürekli şarj etmek yanlıştır. Bu durum, pilin olması gerekenden daha çabuk tükenmesine sebep olabilir. Pili doğru kullanmanın tek yolu sadece ihtiyacı olduğunda şarj etmektir. Bu aralık ise %20 ile &5 arasındadır.

7- Genel ve ucuz şarj aletlerini kullanmayın

Her telefonun kendisine uygun bir şarj aleti vardır. Orijinal şarj aleti yerine farklı bir şarj aleti kullanmak pil sağlığına zarar verir. Telefonunuz daha çok ısınabilir ve yavaş şarj olabilir.

Telefonunuza en uygun şarj aleti, satın alındığında yanında verilen şarj aletidir. Onu bozarsanız veya kaybederseniz, yenisini alabilirsiniz. Fakat, aynı modelde olmasına özen göstermelisiniz.

8- Şarj ederken telefon kılıfını çıkarın

Pillerin asıl düşmanlarından biri ısıdır. Telefonu kılıfıyla şarj ederseniz, ortaya çıkan ısıyı hapsetmiş olursunuz. Bu da pilin ve telefonun diğer iç kısımlarının ısınmasına neden olur. Bu yüzden şarj etmeden önce telefonunuzun kılıfını çıkarın.

9- Telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan şarj etmeyin

Dizüstü bilgisayarlardan telefonları şarj etmek, normal prizlerde olduğundan daha uzun sürer ve pilin hızlı şarj özelliğini etkinleştirmez. Bu yüzden telefonunuzu şarj etmek için mutlaka prizi kullanmalısınız.