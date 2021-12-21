Telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için 9 etkili yöntem

Hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biri olan akıllı telefonların pil ömrü zamanla azalabiliyor. Biz de bu durumdan şikayetçi olanlar için telefonun pil ömrünü uzatan etkili yöntemleri derledik.

Teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak akıllı telefonlar, hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Artık büyük küçük fark etmeksizin herkesin elinde olan bu cihazlar, hayatı kolaylaştıran teknolojik özellikleri bir yana dursun müzik, video ve oyunlarla eğlenceli zaman geçirmeyi sağlıyor.

Ancak teknolojinin cebimizde toplandığı telefonların şarjı bittiğinde teknolojik nimetlerden uzak kalıyoruz. Teknolojiyle bu kadar iç içe olduğumuz bir dönemde, böyle bir durumla karşılaşmak pek de hoş değil.

Biz de batarya performansından memnun olmayanlar için telefonun pil ömrünü uzatmak için yapılması gerekenleri sıraladık. İşte telefonunun pil ömründen şikayetçi olanlar için telefon pil ömrü uzatma adımları...

TELEFONUN PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Telefonunuzun batarya kapasitesi kadar bu kapasiteden ne kadarını harcadığı da büyük önem arz ediyor.

Örneğin 4000 mAh kapasitede bataryalı bir telefonunuz var diyelim ve dört saatlik kullanımdan sonra şarjı bitiyor. Bu durum pek çok nedenden kaynaklanabilir. Sorunu teşhis etmek ve çözmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

BATRYANIZIN DÜZGÜN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Cihazınızda her şey yılunda görünse bile yanlış daha derinlerde olabilir. Telefonunuz eskiyse doğal olarak bataryası da eski olacaktır.

Akıllı telefonlardaki bataryalar ne kadar çok şarj edilirse o kadar çok zarar görür. Bu nedenle her batarya kaçınılmaz olarak bir gün ömrünü dolduracaktır.

Genellikle iki yıldan sonra batarya performansında yüzde 20'lere varan bir düşüş yaşanır. Üst segment telefonlarda bu orandaki bir zarar üç yılda da oluşabilir. Bu nedenle telefonunuz eskiyse yapmanız gereken ilk şey bataryayı değiştirmektir.

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız cihazınızın ayarlarındaki ''Pil'' kısmından pil sağlığının yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Eğer yüzde 80'e gerilediyse bataryayı değiştirmek, büyük bir etki sağlayacaktır.

ARKAPLANDAKİ UYGULAMALARI KAPATIN

Açtığınız uygulamalar, siz onları tam olarak kapatmadığınız sürece açık kalır. Bazen uygulamaları arkaplanda tutmaya ihtiyacınız olabilir.

Ancak ihtiyaç duymadığınız durumlarda mutlaka onları kapatın. Bu hem telefonunuzun performansını artıracak hem de pilin ömrünü koruyacaktır.

TELEFONUNUZU GÜNCELLEMEDEN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Bazen yazılım güncellemeleri cihazınıza muhteşem özellikler kazandırsa da telefonunuz, üreticinin düşündüğünün aksine buna hazır olmayabilir.

Yazılım güncellemeleri ile gelen yeni işlevler ve tasarımlar, pil ömrünü hiç olmadığı kadar sömürebilir.

Güncel kalmak iyi olsa da özellikle eski telefon kullanıyorsanız, güncelleme yapmadan önce güncellemeyi yapan kişilere pil performansı konusunda danışmalısınız.

GPS'İN KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

GPS ya da Konum, önemli derecede pil tüketir. Bu nedenle pil ömrünü uzatmak için başvurulan en sık yöntemlerden biri de GPS’i kapatmaktır.

Gün içinde farkında olmadan bazı uygulamalar GPS'i açıyor olabilir. Bu özellik olmadan çalışamadıkları için mecburen bu izni veriyoruz ancak kapatmayı unutuyoruz.

EVDE Wİ-Fİ, DIŞARDA MOBİL VERİ

Birçok kişi, telefonun hem Wi-Fi, hem de mobil veri özelliğini açık tutuyor olabilir. Telefonunuz aynı anda ikisinden birini kullanabilse de dışarı çıktığınızda Wi-Fi açık kalmaya devam eder.

Aynı şekilde çoğumuz, ihtiyacımız olmadığı halde yani Wi-Fi açık olsa dahi mobil veriyi açık bırakıyoruz. Dolayısıyla pil ömrünü uzatmak için iki bağlantı türünden aynı anda yalnızca birini kullanmak iyi bir çözüm olabilir.

EKRAN PARLAKLIĞI

Ekran parlaklığı, pil ömrüne çok ciddi boyutta etki ediyor. Ancak çoğu insan bu kritik ayarın ne kadar önemli olduğunu bilmiyor.

Ekran parlaklığını çok fazla yükseltmemek şarjınızın daha uzun gitmesini sağlayacaktır. Üstelik ekran parlaklığını düşük tutmak, ekranınızda oluşabilecek ghost screen gibi sorunların önüne geçecektir.

KALİTESİZ ŞARJ ALETLERİNE GÜVENMEYİN

Telefonunuz için kutudan çıkan şarj aletini ya da üreticinizin diğer şarj aletlerini kullanmak zorunda değilsiniz.

Ancak ''merdiven altı'' diye tabir edilen kalitesiz ürünleri de almayın. Bu hem cihazınızı yavaş ve verimsiz şarj eder hem de batarya ömrünü normalden fazla etkiler.

TELEFONUNUZU AZ ŞARJ EDİN

Kulağa oldukça garip gelebilir ama bu bilimsel bir gerçek. Akıllı telefonlardaki bataryalar, ne kadar çok şarj edilirse o kadar çok aşınır. Yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj etmek batarya ömründen bir döngü eksiltirken, yüzde 0'dan yüzde 80'e şarj etmek bunun çeyreğini eksiltir.

Yüzde 80 sizin için yeterli değilse en azından yüzde 90'ı geçirmemeye çalışın. Bataryanızı yeni değiştirdiyseniz ya da yeni bir telefon aldıysanız bu rutine alışmaya çalışın.

KARANLIK MODU KULLANIN

Son yıllarda uygulama geliştiricilerinin, uygulamalarına karanlık mod eklemek için yarışa girdiğini illaki fark etmişsinizdir.

Bunun nedeni, AMOLED ekranların siyah pikselleri aydınlatmayarak güç tasarrufu sağlamasıdır. Bu hem daha gerçek siyahlar elde etmenizi hem de pil tasarrufu yapmanızı sağlar.

Ancak bilinmesi gereken bir şey var ki o da bu yöntemin yalnızca AMOLED ekranlar için geçerl olduğu...