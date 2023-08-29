Telefonunuzun sizi dinlemesini ve gözetlemesini engellemenin 4 yolu Akıllı telefonlar, siz farkında olmasanız da arka planda verilerinizi toplar. Peki veri toplamayı nasıl en aza indirirsiniz? Bu haberimizde, uygulamanız gereken 4 adımdan bahsettik.

ensonhaber.com

Gittiğiniz yerden, Siri ve Google Asistan'a söylediklerinize kadar çoğu akıllı telefon uygulaması verilerinizi sürekli olarak toplar.

Şirketler daha sonra bu verileri reklam şirketlerine satar, bu nedenle bazen bahsettiğiniz ürünlerle ilgili reklamların karşınıza çıktığı hissine kapılabilirsiniz.

Şunu unutmayın ki teknoloji şirketleri hakkınızda daha fazla şey anladıkça, reklamları size daha kesin bir şekilde hedefleyecekler.

2022'de yapıla bir araştırma, insanların yüzde 79'unun çevrimiçi teknoloji şirketlerinin verilerini kullanmasından endişe duyduğunu ve yüzde 65'inin hizmetleri ücretsiz kullanmak için verilerini paylaşmaktan rahatsız olduğunu ortaya çıkardı.

Kullanıcı verilerini kullanmak ve satmak çok kazançlı olduğundan, birçok uygulama verilerinizi topluyor, konum izleme ve kamera/mikrofon erişimi varsayılan olarak etkin durumda.

Hiç düşündünüz mü, bir atari oyununun neden kişilerinize, kameranıza veya mikrofonunuza erişmesi gerekiyor?'

Android daha çok veri topluyor

Ayrıca başka bir araştırma, Android akıllı telefonların Google'a Apple akıllı telefonlardan 20 kat daha fazla veri gönderdiğini ortaya çıkardı.

Peki veri toplamayı nasıl en aza indirirsiniz? Gelin şimdi uygulamanız gereken 4 adıma yakından bakalım.

1. Hangi uygulamaların verilerinizi topladığını kontrol edin

Uzmanlar, hangi uygulamaların verilerinize eriştiğini kontrol etmenizi ve bu uygulamaların izinlerini azaltmanızı tavsiye ediyor.

iPhone'da, verilerinize hangi uygulamaların eriştiğini bildiren bir Gizlilik Raporu oluşturabilirsiniz; Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin ve Uygulama Gizlilik Raporu'na dokunup bu raporu etkinleştirin.

Her bir uygulamanın verilerinize (örneğin konumunuza, kameranıza ve mikrofonunuza) hangi sıklıkta eriştiğiyle ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Uygulama Gizlilik Raporu, yalnızca açıldıktan sonra bilgi toplamaya başlar; bu nedenle ayrıntıların görünmesi biraz zaman alabilir. Uygulamaları aygıtınızda kullanmayı sürdürdükçe daha fazla bilgi görürsünüz.

Android'de, örneğin kameranıza erişen uygulamalara bakmak için Güvenlik ya da Gizlilik > Gizlilik > İzin yöneticisi'ne dokunun.

2. iPhone'larda ileri düzey veri korumayı açın

Varsayılan olarak Apple'ın iCloud dahil bulut hizmetlerinin uçtan uca şifreli olduğu biliniyor.

Bu, güvenlik ayarlarınızı güncellemediğiniz sürece verilerinizin tamamen gizli olmayacağı anlamına geliyor.

Apple; fotoğraflar, notlar, sesli notlar, iCloud Drive ve Siri kısayolları gibi şeyler için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştiren İleri Düzey Veri Koruma özelliğini yayınladı.

Ancak, bu özellik etkinleştirilse bile Apple'ın iCloud Mail, Kişiler ve Takvimler'deki verilerinize uçtan uca şifrelenmediğinden erişmeye devam edebileceğini unutmayın.'

Etkinleştirmek için iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın, adınıza ve ardından iCloud'a dokunun.

Aşağı kaydırıp İleri Düzey Veri Koruma'ya ve ardından İleri Düzey Veri Koruma'yı Aç'a dokunun.

3. Google Haritalar kullanımını azaltın

Uzmanlar, Google Haritalar'ın büyük miktarda veri topladığını ve mümkünse bunları kaldırmanız gerektiğini söylüyor.

Google Haritalar'ı kullanırken Google'ın konumunuza eriştiği kesin, ancak uygulamanın aynı zamanda kişisel iletişim bilgilerinizi de okuyabildiğini biliyor muydunuz?

Ayrıca ses kaydedebilir, görüntü ve video dosyalarını okuyabilir ve Reklam Hizmetleri ile iletişim kurabilir.

Ayrıca Google Haritalar, özel bilgilere de kapsamlı bir şekilde erişebiliyor, çünkü bu bilgilerden para kazanıyor.

Apple kullanıcıları Google Haritalar'ı kaldırabilir. Android kullanıcıları ise Ayarlar > Konum > Konum İzni'ne giderek Google Haritalar'ın konuma erişimini devre dışı bırakabilir.

Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanlar veri toplar, dolayısıyla cihazınızın 'dinlemesini' durdurmak için bunları kapatmalısınız.

Bunu iPhone'da yapmak için Ayarlar'ı açın, Siri'yi ve Ara'yı seçin ve 'Hey Siri'yi Dinle' seçeneğini kapatın.

Bunu Android'de yapmak için Ayarlar > Google > Google Uygulama Ayarları > Arama, Asistan ve Ses > Google Asistan > Asistanınıza Erişim'i ziyaret edin ve ardından kapatın.

4. Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın

Uzmanlar, kullanmadığınız uygulamaları düzenli olarak kaldırmanızı tavsiye ediyor çünkü bunlar arka planda veri topluyor olabilir.

Cihazınızdaki kullanılmayan uygulamaları birkaç ayda bir temizlemek iyi bir çözüm olabilir.

Çünkü verileriniz muhtemelen kâr amacıyla satılıyor ve sizi cihazınıza bağlı tutmak için kullanılıyor.