Telegram, 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, dünya çapında 1 milyardan fazla kez indirilen uygulamalar arasına girdi.

WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.

Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram, yeni kullanıcılar kazanmaya devam ediyor.

Özellikle Rusya'da en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, dünya genelinde 1 milyardan fazla indirilen uygulamalar arasına katıldı

EN ÇOK İNDİRİLEN 15. UYGULAMA

Telegram, 1 milyar indirme başarını aşmasıyla dünyanın en çok indirilen 15. uygulaması olmayı başardı.

Listedeki diğer uygulamalar arasında WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify ve Netflix yer alıyor.

EN BÜYÜK PAZARI HİNDİSTAN

Telegram için en büyük kullanıcı pazarını, tıpkı WhatsApp gibi Hindistan oluşturuyor.

Uygulamanın en çok indirildiği ülke (yüzde 10 oranla) Hindistan olurken, bu ülkeyi yüzde 8'lik bir oranla Rusya ve Endonezya izliyor.

Ayrıca uygulamanın indirme sayısındaki en büyük artış 2021'in ilk yarısında yaşanmıştı.

Telegram, bu süreçte yaklaşık 214.7 milyon indirmeye ulaşmıştı ve bu sayı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 61'lik bir artışa denk gelmişti.