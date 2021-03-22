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- Telegram, Clubhouse benzeri özelliğini yayınladı
Telegram, Clubhouse benzeri özelliğini yayınladı
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 13:52
- Güncelleme : 22.03.2021 - 14:05
Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son haftalarda oldukça ses getirmeyi başarmıştı.
Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, diğer sosyal medya platormlarının da dikkatini çekti.
TELEGRAM'A YENİ ÖZELLİK
Bu platformlardan biri olan Telegram, uygulamaya yeni bir sesli iletişim özelliği ekledi. Telegram, ilk olarak Aralık 2020’de sunduğu sesli sohbetler özelliğini geliştirerek Clubhouse benzeri bir yapıya dönüştürdü.
Telegram uygulaması üzerinden canlı sesli sohbetler kanallarda da kullanılabilir hale geldi. Katılımcı sayısında sınır olmayan bu özellikle birlikte kullanıcılar, aynı zamanda sesli sohbetleri kaydedebiliyor.
TWITTER'DAN BENZER ADIM
Yakın zamanda Twitter, "Spaces" adıyla Clubhouse benzeri özelliğini devreye almıştı. Türkiye’de de kullanıma açılan Twitter Spaces, henüz tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmedi.