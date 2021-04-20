Telegram, iki yeni web uygulamasını duyurdu

Mesajlaşma uygulaması Telegram, WebZ ve WebK olmak üzere iki yeni web sürümü yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik ilkeleri nedeniyle milyonlarca yeni kullanıcıya kavuşan Telegram, platformu yenilemeye devam ediyor.

Telegram, WebZ ve WebK olmak üzere iki yeni web sürümünün yayınlandığını açıkladı.

Telegram tarafından yapılan açıklamada, yeni web uygulamalarının kullanılabilmesi için Telegram'ın mobil sürümünün akıllı telefonda bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Kullanıcıların kısa mesaj ya da QR kod olmak üzere iki farklı doğrulama yöntemi ile Telegram WebZ ve Telegram WebK'ya giriş yapabileceklerini ifade eden şirket, uygulamaların bazı temel özelliklerin şimdilik kısıtlı olduğunu söyledi.

İKİ SÜRÜMDE FAZLA BİR FARK YOK

Telegram'ın yeni web uygulamaları; hareketli etiketler, karanlık mod, sohbetler ve gruplar gibi pek çok özelliğe sahip.

Tasarım açısından da oldukça benzer olan uygulamalar, bazı ufak tefek farklar barındırıyor.

Örneğin Telegram WebZ'de tarayıcı bildirimlerinin etkinleştirilmesi için bir simge bulunmuyor. Ancak bu sürümde renkli arka planlar karşımıza çıkıyor.

Telegram WebK ise adres çubuğunda hızlı yüklemeye imkan tanıyan bir kısa yola sahip.

Telegram'ın normal web sürümü zaten kullanımda. Bu nedenle yeni WebZ ve WebK web uygulamaları zaman içinde kullanım dışı kalabilir.