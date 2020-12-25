Euro
9.2375
-0.06%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.28
0.2%
Borsa
1.434
0.53%
Bitcoin
179.834
0.16%
EXEN Coin
10.92
3.60%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Telegram, kullanıcılarına reklam göstereceğini duyurdu

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 2021 yılından itibaren platformda reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 11:06
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 11:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Telegram, kullanıcılarına reklam göstereceğini duyurdu

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilen Telegram, yaklaşık 500 milyon kullanıcı sayısına sahip.

    Uygulama, her ne kadar WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilse de son aldığı karar, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

    REKLAMLI TELEGRAM GELİYOR

    Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacaklarını açıkladı.

    Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar, pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

    telegram

    Kurucu Durlov’a göre, bugüne kadar kendi imkanları ile ayakta duran platformun bağımsız kalabilmesi için gelir elde etmesi gerekiyor. Durlov, gelir etmek için de reklamlı modele geçmek zorunda olduklarını söylüyor.

    Durov, 2021’den itibaren Telegram kanallarında reklam gösterimi yaparak uygulamayı finanse edeceklerini belirtti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir