Telegram, kullanıcılarına reklam göstereceğini duyurdu

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 2021 yılından itibaren platformda reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilen Telegram, yaklaşık 500 milyon kullanıcı sayısına sahip.

Uygulama, her ne kadar WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilse de son aldığı karar, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

REKLAMLI TELEGRAM GELİYOR

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacaklarını açıkladı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar, pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

Kurucu Durlov’a göre, bugüne kadar kendi imkanları ile ayakta duran platformun bağımsız kalabilmesi için gelir elde etmesi gerekiyor. Durlov, gelir etmek için de reklamlı modele geçmek zorunda olduklarını söylüyor.

Durov, 2021’den itibaren Telegram kanallarında reklam gösterimi yaparak uygulamayı finanse edeceklerini belirtti.