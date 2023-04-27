Telegram kullanıcılarına şok! Brezilya'da yasaklandı Brezilya'da bir mahkeme, Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar verdi.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, açık ara liderliğini korurken, ikincilik yarışı son zamanlarda iyice kızışmış durumda.

Telegram, Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok kullanılan ikinci mesajlaşma uygulaması olmuştu.

Telegram'a Brezilya'da yasak

Brezilya'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından, Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar verdi.

Brezilya İstihbarat Müdürlüğü açıklamasına göre; Google, Apple ve dört Brezilyalı telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verildi.

Telegram, verileri sağlamayı reddetmeye devam ettiği sürece günde 198 bin dolar para cezasına çarptırılacak.

Polis, kasım ayında Aracruz'daki iki okulda dört kişiyi öldüren ve yaklaşık bir düzine kişiyi yaralayan 16 yaşındaki kişinin Telegram gruplarında Yahudi karşıtı içerik yaydığını belirledikten sonra verilere erişim talep etti.

Polisin Telegram'a yaptığı veri talebinde, şiddetli ölümleri tasvir eden videolar, bomba yapımı videoları, azınlıklara yönelik nefreti teşvik eden materyaller paylaştığı belirtildi.

Müfettişler, aşırılık yanlısı grup üyeleri ile yöneticiler arasındaki bağlantılar ve grubun tetikçiyi suçunu işlemesi için etkileyip etkilemediği hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor.