Telegram kurucusu Durov’un yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Fransa’da hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülen Telegram kurucusu Pavel Durov’un yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Konuya ilişkin bilgi, adli bir kaynak tarafından paylaşıldı.

Durov hakkındaki adli kontrol şartı, Haziran ayında hafifletilmişti. Bu düzenleme ile Durov, her 14 günde bir Fransa’ya gelmek koşuluyla, ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai kentine gidebilmesine izin verilmişti.

41 yaşındaki Durov, son bir yıldır hakkındaki adli kontrol şartlarını tamamen yerine getirdi.

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Durov, 24 Ağustos 2024’te Paris Bourget Havaalanı’nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak, Telegram üzerinden yasa dışı içeriklere erişim sağlanması gösterilmişti.

Paris Savcılığı, Durov hakkında 12 farklı suçlama bulunduğunu açıkladı. 96 saatlik gözaltının ardından, 28 Ağustos 2024’te mahkeme kararıyla 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, tutuksuz yargılanmasına ve Fransa’dan çıkış yasağına karar verilmişti.