Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilenler listesine girdi

Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilenler listesine girdi

WhatsApp'ın tepki çeken yeni gizlilik politikaları sonrası Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine girmeyi başardı.

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. Kullanıcılar, bu koşulları gelen bildirimle onaylamak zorunda.

WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek. Bu veriler arasında hesap bilgileri, bağlantılar, durum bilgisi, ödeme verileri, kullanım ve kayıt bilgileri gibi veriler yer alacak.

TELEGRAM VE SIGNAL EN ÇOK İNDİRİLENLER ARASINDA

WhatsApp'ın bu hamlesi, dünya genelinde gizlilik endişelerine yol açtı. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ise Twitter üzerinden tepkisini dile getirerek, WhatsApp yerine Signal kullanmayı önermişti.

Son günlerde WhatsApp uygulamasından vazgeçen on binlerce kullanıcı, Signal ve Telegram uygulamalarını kullanmaya başladı.

Google Play Store ve App Store'da hızlı bir şekilde yükselen Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine girdi. WhatsApp ise listede 13. sırada kendine yer buldu.

Rus merkezli Telegram, aslında uzun bir süredir ülkemizde popüler. Ancak Signal uygulamasındaki hızlı yükseliş oldukça dikkat çekiyor.

SIGNAL NELER SUNUYOR

Signal, kendini tam olarak gizliliğe odaklanmış bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Uygulamadaki mesajlar, tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Kullanımı tamamen ücretsiz olan Signal'i güvenli yapan bir diğer unsur ise tamamen açık kaynak kodlu olması. Aynı zamanda uygulama, mesajlarınıza ve diğer görüşmelerinize herhangi bir erişim izni istemiyor.

WhatsApp'ın sunduğu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran Signal, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.

AB ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLMAYACAK

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.

Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor.

Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

Yeni sözleşmenin geçerli olmadığı ülkeler ise şöyle: Almanya, Andorra, Avusturya, Azorlar, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanarya Adaları, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık egemenlik bölgeleri (Ağrotur ve Dikelya), Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Maderia, Malta, Man Adası, Manş Adaları, Martinique, Mayotte, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Réunion, Romanya, Saint-Martin, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan ve Yunanistan.