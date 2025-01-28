Telegram, yeni güncellemesine kavuştu: İşte özellikler

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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, ocak ayının ikinci güncellemesini kullanıma sundu. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan bu güncelleme, bir dizi yeni özellik ve geliştirme sunuyor.

Kullanıcılar, benzersiz hediyelerini emoji durumları olarak kullanabilecek. Profillerine hoş bir efekt ve koleksiyonla eşleşen bir arka plan ekleyebilecekler.

HEDİYELER BLOK ZİNCİRİNE AKTARILABİLİYOR

Hediyeler, artık TON blok zincirine aktarılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Telegram hesaplarına erişimlerini kaybetseler bile hediyeleri üzerinde kontrol sahibi olabilecekler.

Hediyeler farklı platformlarda transfer edilebilecek, satılabilecek veya açık artırmaya çıkarılabilecek.

KANALLARA HEDİYE GÖNDERİLEBİLİYOR

Yeni güncellemeyle birlikte kanallara da hediye gönderilebilecek. Kanal profilinde görüntülenecek olan bu hediyeler, Yıldızlar kullanılarak koleksiyon öğelerine dönüştürülebilecek.

Kanal sahipleri, bu hediyeleri blok zincirinde transfer edebilecek veya açık artırmaya çıkarabilecek.