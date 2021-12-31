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    Telegram'a emoji ile tepki verme özelliği geldi

    Telegram 8.4 güncellemesiyle, artık mesajlara emoji ile tepki vermek mümkün olacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:19
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    Telegram'a emoji ile tepki verme özelliği geldi

    Geçtiğimiz haftalarda, WhatsApp'ın mesajlara emoji ile tepki verme özelliği üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

    WhatsApp ile birlikte dünyanın en popüler mesajlaşma platformları arasında yer alan Telegram, söz konusu özelliği yine daha önce platforma getirmeyi başardı.

    TELEGRAM'A YENİ ÖZELLİK

    Yapılan açıklamalara göre, 550 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamaya Telegram 8.4 güncellemesi ile birlikte uzun zamandır beklenen birçok yeni özellik ekleniyor.

    TELEGRAM

    Telegram 8.4 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, artık mesajlara ‘emoji’ ile tepki verebilecek.

    Ayrıca Telegram, bu emojilerin iOS’ta özelleştirilebileceği; ancak bunun şu an için Android’te mümkün olmadığı söylüyor.

    Mesajlara iki kez tıklanılarak kullanılabilecek olan emojiler, ‘Ayarlar’ kısmındaki ‘Çıkartmalar ve İfadeler’ bölümünde bulunan ‘Hızlı Tepki’den değiştirilebilecek.

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