Telegram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden Telegram'ın iOS beta sürümüne, görüntülü görüşme özelliği eklendi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilen Telegram, yaklaşık 400 milyon kullanıcı sayısına sahip.

Uygulama, her ne kadar WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilse de görüntülü görüşme özelliğine sahip değildi. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

Telegram geliştiricileri, uygulamanın iOS beta sürümüne görüntülü görüşme özeliğini ekledi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME NASIL AKTİF EDİLİR

Telegram kullanıcıları, görüntülü görüşme özelliğini aktif edebilmek için Telegram uygulamasını açtıktan sonra Ayarlar kısmına gitmesi ve daha sonra bu menü altından ‘Deneysel Özellik’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Bu aşamalardan sonra profilinizde görüntülü görüşme butonu aktif hale gelecek. Ancak görüntülü görüşme yapacağınız kullanıcının da yukarıdaki adımları uygulaması gerekiyor.

Ayrıca, bu özelliği kullanabilmeniz için Telegram'ın 6.3 sürümüne sahip olmanız ve beta test programına katılmanız gerekiyor.

Telegram'ın görüntülü görüşme özelliğinin çok yakında bütün kullanıcılara açılması bekleniyor.