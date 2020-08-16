Telegram'a görüntülü görüşme özelliği geliyor

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden Telegram'ın Android ve iOS Alfa sürümlerine görüntülü görüşme özelliği eklendi. Yeni özelliğin çok yakında bütün kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilen Telegram, yaklaşık 400 milyon kullanıcı sayısına sahip.

Uygulama, her ne kadar WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında gösterilse de görüntülü görüşme özelliğine sahip değildi. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

YENİ ÖZELLİK ALFA SÜRÜMÜNE EKLENDİ

Telegram geliştiricileri, uygulamanın Android ve iOS Alfa sürümüne görüntülü görüşme özeliğini ekledi. Üstelik yeni özellik, uçtan uça şifreleme ile korunuyor.

Telegram'daki video görüşmeleri, resim içinde resim modunu da destekliyor. Böylece kullanıcılar, video görüşmesi yaparken mesajlarını kontrol edebiliyor veya diğer uygulamaları kullanmaya devam edebiliyor.

Telegram, önümüzdeki aylarda grup video görüşmelerini başlatmak için de çalıştığını ve bu özellikleri geliştireceğini söylüyor.

Böylelikle Telegram, koronavirüs nedeniyle popüler olan görüntülü görüşme uygulamaları arasına adını yazdıracak.