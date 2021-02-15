Telegram'da yeni bir güvenlik açığı keşfedildi

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'da keşfedilen yeni bir hata, medya dosyalarını ve yazışmaları etkiliyor.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri oldukça tepki çekiyor. Verileri Facebook ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar, uygulamayı birer birer terk ediyor.

WhatsApp her ne kadar yeni gizlilik sözleşmesini ileri bir tarihe ertelese de özellikle Telegram gibi daha güvenli uygulamalara ilgi oldukça arttı. Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp hesabını kapatarak Telegram'a geçti.

TELEGRAM'DA YENİ GÜVENLİK SORUNU

Uçtan uca şifreleme özelliğinin sadece özel mesajlaşma seçeneğinde yer aldığı Telegram, şu sıralar bilgisayar korsanları tarafından yakından takip ediliyor.

Uygulamanın ilk olarak 7.3 sürümünde ve şu an kullanılan 7.4 sürümünde yeni bir güvenlik açığı keşfedildi.





Güvenlik açığı nedeniyle, gönderilen medya dosyaları sohbet penceresinden silinse bile telefonun depolama alanında yer almaya devam ediyor.

Bu da kötü niyetli kişilerin mesaj yedeklerinin ve medya dosyalarının saklandığı klasöre erişmesi halinde, Telegram üzerinden gönderilen medyalara da ulaşabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca gelen bilgilere göre söz konusu sorundan, macOS kullanıcıları da etkileniyor.

Telegram yetkilileri, konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.