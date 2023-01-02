Telegram'dan Whatsapp'ı kıskandıracak yeni özellik: Gizli Medya!

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yepyeni özellikleriyle kullanıcı karşısına çıktı. Dikkat çeken özelliklerinden biri ise gizli medya oldu.

Günümüzde en çok vakit ayırdığımız akıllı tellefonlardaki uygulamalar, yenilikleriyle her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok tercih eddilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a rakip olan Telegram, yeniliklerini duyurdu.

Diğer mesajlaşma uygulamaları gibi gizliliğe önem veren Telegram, blog hesabından yeniliklerini paylaştı.

Telegram’ın paylaştığı yeni özellikler genellikle gizlilik, profil fotoğrafı ve depolamayla ilgili oldu. Peki Telegram’ın duyurduğu gizli medya özelliği nedir? Ne işe yarıyor?

Telegram'dan gizli medya özelliği

Telegram’ın yeni getirdiği gizli medya özelliği sayesinde karşı tarafa gönderilen fotoğraf ve videolar alıcı indirene kadar simli bir katmanla görünecek.

Bu özellik, gizli ve herkesin görmemesi gereken bir mesaj yollandığı zaman kullanışlı olacak. Yeni Gizli Medya özelliğini kullanmak için fotoğraf gönderirken sağ üst köşede yer alan üç nokta ve daha sonra da Spoiler ile Gizle seçeneğine tıklamak yeterli olacak.

Diğer yenilikler

Yeni profil fotoğrafı özelliği sayesinde Telegram kullanıcıları bir genel herkesin görebileceği bir de sadece belirli kişilerin görebileceği iki tane profil fotoğrafı ayarlayabilecek.

Aynı zamanda Telegram, gruplar için de bir gizlilik özelliği ekledi. 100’den fazla üyesi olan grup yöneticileri, Üyeleri Gizle özelliğini etkinleştirerek kimlerin grupta olduğunu gizleyecek. Bu sayede üyelerin mesaj göndermesi dışında kimse grupta kimin olduğunu bilmeyecek.

Birçok yeni çizim ve metin araçları ekleyen Telegram, sohbetleri daha eğlenceli hale getirmek için Etkileşimli Emojiler de sundu.