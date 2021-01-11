Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: En tehlikeli şirket Apple

Telegram'ın geliştiricisi Pavel Durov, Apple'ın diğer şirketlerden daha tehlikeli olduğunu ve Android kullanmanın daha mantıklı olduğunu belirtti.

WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.

Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Bu sabah sizlerle paylaştığımız haberimizde, ABD'deki Kongre baskın planının yapıldığı sosyal medya platformu olduğu düşünülen Parler uygulamasının, Google Play'in ardından App Store'dan da kaldırıldığından bahsetmiştik.

"EN TEHLİKELİ ŞİRKET APPLE"

Bu konuyu yeniden hatırlatan Pavel Durov, Apple'ın kullanıcıları her an bir kısıtlamayla karşı karşıya bırakabileceğini ve bu nedenle en tehlikeli şirketin Apple olduğunu savunuyor. Durov'a göre, Android işletim sistemini kullanmak daha mantıklı. Peki Durov neden böyle düşünüyor?





Bildiğiniz gibi Android'in uygulama mağazası Google Play Store alternatifi birçok mağaza bulunuyor. Bu nedenle kullanıcılar, indirmek istediği uygulamaları farklı yerlerden telefonlarına yükleyebiliyor. Ancak Apple, App Store harici uygulama indirmenize izin vermiyor.

Telegram'ın geliştiricisi Durov, tam da bu noktaya işaret ediyor. Apple'ın yapacağı herhangi bir kısıtlama sonrası kullanıcılar çaresiz kalabilirken, açık kaynak kodlu Android işletim sisteminde ise birçok farklı yolla uygulama yüklenebiliyor.

TELEGRAM, APPLE'I ŞİKAYET ETMİŞTİ

Telegram, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da haksız rekabet yarattığı için geçtiğimiz yıl temmuz ayınfa Avrupa Birliği'ne başvuru yapmıştı.

Apple’ın uygulama mağazası App Store üzerinden aldığı yüzde 30’luk pay için AB'ye şikayette bulunan Telegram, Apple'ın tüm şirketleri bu payı ödemeye mecbur bıraktığını söylemişti.