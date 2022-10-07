Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp sizi gözetliyor

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın aslında bir casusluk aracı olduğunu söyledi.

WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında açıkladğı yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, oldukça konuşulmuştu.

WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gizlilik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde iki büyük güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından Telegram'ın kurucusu Durov, Telegram kanalı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Yıllar önce WhatsApp'ı sildim"

Yaptığı açıklamada, aynı güvenlik sorununun 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de keşfedildiğini hatırlatan Durov, güvenlik açıklarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bu yüzden yıllar önce cihazlarımdan WhatsApp'ı sildim. Kurulması, telefonunuza girilmesi için bir kapı oluşturur." dedi.

"WhatsApp'tan uzak durun"

İnsanları Telegram'a geçmek için zorlamadığını söyleyen Durov, "Telegram harici istediğiniz uygulamayı kullanmakta özgürsünüz. Ancak WhatsApp'tan uzak durun. Çünkü o, 13 yıldır gözetleme aracı olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce de WhatsApp'a yönelik sert açıklamalarla gündeme gelen Telegram kurucusu, ilk çıkışından bu yana WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söylüyor.