Televizyon yayınlarını HD izlemek, karbon emisyonlarını 8 kat artırıyor

İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi Royal Society, televizyon programlarını yüksek çözünürlükte (HD) izlemenin, küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarını sekiz kata kadar artırdığını açıkladı.

Küresel ısınmaya neden olan karbon emisyon seviyesi her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Araştırmacılar ise emisyonların artmasına neden olan en ufak sorunları bile ortadan kaldırmanın peşinde.

İNGİLİZLERDEN YAYIN KALİTESİ UYARISI

İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi Royal Society, televizyon programlarını yüksek çözünürlükte (HD) izlemenin, küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarını sekiz kata kadar artırdığı uyarısında bulundu.

Programların standart çözünürlükte (SD) izlenmesini öneren kuruluş, küçük ekranlarda kullanıcıların aradaki farkı zaten ayırt edemediğini söylüyor.

Araştırmacılara göre HD akışlar; cihazlardaki, ağ altyapısındaki ve veri merkezlerindeki enerji kullanımını artırarak karbon emisyonlarının yükselmesine neden oluyor.

SD YAYINA GEÇİN UYARISI

Royal Society'nin raporunda, platformlar ve düzenleyici kurumların çözünürlük kalitesini sınırlaması ve SD'nin varsayılan çözünürlük olması gerektiği çağrısı yapılıyor.

Kuruluşa göre, küresel emisyonlarda dijital teknolojinin payı yüzde 1,4 ile 5,9 arasında değişiyor.

Royal Society'nin enerji tasarrufu için önerdiği bir başka yol ise, eğer izlenmiyorsa müziğe eşlik eden videoların arka planda oynatılmaması.

Raporu kaleme alan bilim insanları, bu tür basit adımlarla müzik platformlarının karbon emisyonlarını yüzde beş oranında azaltabileceği görüşünde.

DAHA UZUN SÜRE TELEFON KULLANIN ÇAĞIRISI

Raporda ayrıca, yeni cihaz üretiminin karbon emisyonlarını önemli oranda artırdığı belirtilerek, tüketicilere mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaları tavsiye ediliyor.

YouTube, serverlarını yenilenebilir enerjiyle çalıştırarak karbon emisyonlarını yüzde beş azalttığını açıklamıştı.

