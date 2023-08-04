Temmuz ayının en iyi Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Temmuz 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

Zirvede Red Magic 8S Pro var

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Temmuz 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Red Magic 8S Pro oldu.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 633 bin 002 puan alarak zirveye yerleşti.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381) oldu.

En iyi 10 Android telefon:

Red Magic 8S Pro

iQOO 11S

Vivo X90 Pro+

iQOO 11 Pro

Vivo X90s

Oppo Find X6 Pro

ZTE Nubia Z50S Pro

Vivo X Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

OnePlus 11

En iyi 10 orta segment telefon

Temmuz ayının en iyi orta segment telefonlarına baktığımızda, işlemci olarak genellikle MediaTek'in kullanıldığını görüyoruz.

Bununla birlikte listenin ilk üç sırasında Redmi Note 12 Turbo (1.150,430) Realme GT Neo 5 SE (1.131,196) ve iQOO Neo 7 SE (949.4200) yer alıyor:

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE

iQOO Neo 7 SE

Vivo S17 Pro

Oppo Reno 10 Pro 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

Xiaomi Civi 3

OnePlus Ace Racing Edition

OnePlus Ace