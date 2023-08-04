Temmuz ayının en iyi Android telefonları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Temmuz 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.
Zirvede Red Magic 8S Pro var
AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Temmuz 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Red Magic 8S Pro oldu.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 633 bin 002 puan alarak zirveye yerleşti.
Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381) oldu.
En iyi 10 Android telefon:
Red Magic 8S Pro
iQOO 11S
Vivo X90 Pro+
iQOO 11 Pro
Vivo X90s
Oppo Find X6 Pro
ZTE Nubia Z50S Pro
Vivo X Fold 2
Xiaomi 13 Ultra
OnePlus 11
En iyi 10 orta segment telefon
Temmuz ayının en iyi orta segment telefonlarına baktığımızda, işlemci olarak genellikle MediaTek'in kullanıldığını görüyoruz.
Bununla birlikte listenin ilk üç sırasında Redmi Note 12 Turbo (1.150,430) Realme GT Neo 5 SE (1.131,196) ve iQOO Neo 7 SE (949.4200) yer alıyor:
Redmi Note 12 Turbo
Realme GT Neo 5 SE
iQOO Neo 7 SE
Vivo S17 Pro
Oppo Reno 10 Pro 5G
Redmi Note 12T Pro
Redmi K60E
Xiaomi Civi 3
OnePlus Ace Racing Edition
OnePlus Ace