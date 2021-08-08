Temmuzda en çok indirilen mobil uygulamalar

Temmuzda en çok indirilen mobil uygulamalar

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower, 2021'in temmuz ayında en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower'ın, 2021 temmuz ayına ait raporunu yayınladı.

TIKTOK YİNE ZİRVEDE

Şirketin raporuna göre, temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar listesinde, zirvede yine TikTok yer alıyor.

Temmuz ayında toplam 63 milyon indirmeye ulaşan TikTok'u en çok indiren ülke Çin olurken, ikinci sırada ise ABD var.





FACEBOOK UYGULAMALARI İLK 5'TE

Listenin ilk 5 sırasında, Facebook'a ait uygulamalardan 4 tanesi yer alıyor. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada Messenger, dördüncü sırada Facebook ve beşinci sırada WhatsApp karşımıza çıkıyor.

İkini sıradaki Facebook, temmuz ayında 53 milyon indirmeye ulaşmış durumda. Facebook’u en çok indiren ülke, yüzde 27 ile Hindistan olurken, onu yüzde 7’lik oranla ABD izliyor.

Temmuzda en çok indirilen 10 mobil uygulama şu şekilde:

TikTok

Facebook

Instagram

Messenger

WhatsApp

Snapchat

ZOOM

Telegram

CapCut

Google Meet

Her ne kadar sıralama değişse de Google Play Store ve App Store'dan en çok indirilen ilk 10 uygulamanın neredeyse aynı olduğunu görüyoruz.

Öte yandan, salgın döneminde konferans uygulamalarının popülerliğini artırması, Zoom ve Google Meet gibi uygulamaların da ilk 10'a girmesini sağladı.