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- Temmuzda en çok indirilen PlayStation oyunları
Temmuzda en çok indirilen PlayStation oyunları
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 11:29
- Güncelleme : 17.08.2021 - 11:43
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler geçiriyor.
Temmuz ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Fifa 21'in zirveye oturduğu listeye gelin daha yakından bakalım.
TEMMUZDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- FIFA 21
- F1 2021
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Metro Exodus
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Tribes of Midgard
- It Takes Two
- NBA 2K21 Next Generation
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
TEMMUZDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- FIFA 21
- Grand Theft Auto V
- F1 2021
- Minecraft
- The Crew 2
- NBA 2K21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Red Dead Redemption 2
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE
- Call of Duty: Modern Warfare
Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor.
Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyunlardan biri olması da oldukça dikkat çekiyor.
Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.