Temmuzda en çok indirilen PlayStation oyunları

Temmuzda en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Temmuz 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler geçiriyor.

Temmuz ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Fifa 21'in zirveye oturduğu listeye gelin daha yakından bakalım.

TEMMUZDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

FIFA 21

F1 2021

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Black Ops Cold War

Metro Exodus

Ratchet & Clank: Rift Apart

Tribes of Midgard

It Takes Two

NBA 2K21 Next Generation

STAR WARS Jedi: Fallen Order

TEMMUZDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

FIFA 21

Grand Theft Auto V

F1 2021

Minecraft

The Crew 2

NBA 2K21

Call of Duty: Black Ops Cold War

Red Dead Redemption 2

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

Call of Duty: Modern Warfare

Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor.

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyunlardan biri olması da oldukça dikkat çekiyor.

Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.