Temmuzun ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 12 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass temmuz oyunları

5 Temmuz

Last Call BBS (PC)

Yakuza 0 (Konsol, PC)

Yakuza Kiwami (Konsol, PC)

Yakuza Kiwami 2 (Konsol, PC)

7 Temmuz

DJMAX Respect V (Konsol, PC)

Matchpoint: Tennis Championships (Konsol, PC)

Road 96 (Konsol, PC)

14 Temmuz

Escape Academy (Konsol, PC)

My Friend Peppa Pig (Konsol, PC)

Overwhelm (PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Konsol, PC)

PowerWash Simulator (Konsol, PC)

15 Temmuz'da kaldırılacak oyunlar