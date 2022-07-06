Petrol
104.06
1.26%
Euro
17.5899
0.70%
Dolar
17.1338
0.94%
Altın
971.22
0.87%
Borsa
2371
0.00%
Bitcoin
342.333
-0.43%
BTXN Coin
6.62
-0.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Temmuzun ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Temmuzun ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 12 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass temmuz oyunları

    5 Temmuz

    • Last Call BBS (PC)
    • Yakuza 0 (Konsol, PC)
    • Yakuza Kiwami (Konsol, PC)
    • Yakuza Kiwami 2 (Konsol, PC)

    7 Temmuz

    • DJMAX Respect V (Konsol, PC)
    • Matchpoint: Tennis Championships (Konsol, PC)
    • Road 96 (Konsol, PC)

    14 Temmuz

    • Escape Academy (Konsol, PC)
    • My Friend Peppa Pig (Konsol, PC)
    • Overwhelm (PC)
    • PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Konsol, PC)
    • PowerWash Simulator (Konsol, PC)

    xbox game pass

    15 Temmuz'da kaldırılacak oyunlar

    • Atomicrops (Konsol, PC)
    • Carrion (Konsol, PC)
    • Children of Morta (Konsol, PC)
    • Cris Tales (Konsol, PC)
    • Lethal League Blaze (Konsol, PC)

    İlginizi Çekebilir

    5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Güney Afrika'da vahşi hayvan avcısı Riaan Naude vurularak öldürüldü
    Dünya

    Güney Afrika'da vahşi hayvan avcısı Riaan Naude vurularak öldürüldü

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir