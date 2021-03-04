Temsilci bildirmeyen Twitter'ın bant genişliği yüzde 50 daraltılacak

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye'de temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter, yüzde 50 bant genişliği kısma cezasıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.

BAZI PLATFORMLAR ŞARTLARI KABUL ETTİ

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok, YouTube, Google, Facebook ve Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti.

TWITTER HALA ADIM ATMADI

Ancak dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ platformu Twitter, hala temsilci bildiriminde bulunmadı.

Temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter'a verilen sürenin dolmasıyla birlikte, reklam cezası yürürlüğe girdi. Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin Twitter'a reklam vermesi artık yasak.

NİSANDA BANT GENİŞLİĞİ CEZASI GELEBİLİR

Aylar geçmesine rağmen temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter'a yeni bir ceza daha gelecek. Nisan ayı ile birlikte, platformun bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılacak. Başka bir deyişle Twitter'ın hızı yüzde 50 oranında yavaşlayacak.

Eğer Twitter'ın ısrarı devam ederse, bu sefer mayıs ayında yüzde 90 bant genişliği daraltma cezası alacak.

VPN ÇÖZÜM OLUR MU

İlerleyen süreçte Twitter'a erişiminin engellenmesi veya yavaşlaması durumunda kullanıcılar çareyi VPN hizmetlerinde bulacak. Elbette VPN kullanmak kısa vadede bir çözüm olabilir, ancak özellikle ücretsiz olan VPN uygulamalarındaki gizlilik endişeleri son günlerde oldukça artmış durumda.

Yakın zaman önce Android kullanıcılarının uygulama mağazası olan Google Play Store üzerinden indirilen ve güvenli olmayan bazı VPN uygulamaları, aralarında Türk kullanıcıların da yer aldığı 21 milyon veriyi internete sızdırmıştı.

TWITTER CEZA TAKVİMİ

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası (uygulandı)

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası (uygulandı)

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası (uygulandı)

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme ( bekleniyor... )

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

BANT GENİŞLİĞİ (BANDWIDTH) NEDİR

Veri miktarı, bant genişliği ve aktarım hızı olarak tanımlayabileceğimiz bant genişliği (bandwidth), web sitelerine girişlerde kullanılan toplam indirilme miktarına denir.

Bir örnek vermek gerekirse, web sitenizin ana sayfasındaki resim ve kullanılan kodların toplam boyutu 5 MB olsun. Sitenizi 100 kişi ziyare ettiğinde 100x5=500MB bir trafik oluşur. Ziyaretçiler sitenizdeki sayfalar arasında dolaşmayta başlayınca da bu trafiğin boyutu giderek artar.

Son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi kapsamında bant genişliği kısıtlaması veya bant daralması da oldukça merak edilen konular arasına girdi.

Bant genişliği kısıtlandığında, o web site ile kullanıcı arasındaki veri aktarım hızları azalmış oluyor. Bu durum, söz konusu web sitesine kullanıcıların daha yavaş bir şekilde bağlanacağı anlamına geliyor.

Bir web sitesinin veri bağlantısı ne kadar fazla bant genişliğine sahipse, tek seferde gönderilen ve alınan veri kapasitesi de o kadar fazla olur.