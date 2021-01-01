Tencent, tüm oyunlarını Huawei uygulama mağazasından kaldırdı

Tencent tarafından piyasaya sürülen mobil oyunlar, Huawei ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Huawei'nin uygulama mağazasından kaldırıldı. İki şirket arasındaki görüşmeler sürüyor.

PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunların yayıncısı olarak bilinen Çin merkezli Tencent, başka bir Çinli şirket Huawei ile ödeme krizi yaşıyor.

Tencent Games tarafından yapılan açıklamaya göre iki şirket, ödeme konusunda anlaşmaya varamadı ve Tencent oyunları Huawei mağazasından kaldırıldı.

Çin'deki akıllı telefon pazarının yüzde 40'ını elinde tutan Huawei, Tencent ile yaşadığı sorunlar nedeniyle milyonlarca kullanıcısını zor durumda bırakabilir.

HUAWEI ÖDEME KONUSUNDA SORUN ÇIKARTTI İDDİASI VAR

Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Huawei, uygulama gelirlerinden yüzde 50’lik bir komisyon talep ediyor. Ancak Tencent, bu oranın çok yüksek olduğunu belirterek anlaşmaya yanaşmıyor.

Konuyla ilgili Tencent tarafından yapılan açıklamada, "Huawei'nin mobil oyun platformu, oyun promosyonu sözleşmesini anlaşma sağladığımız gibi yenilemiyor. Bu nedenle Tencent Games ürünleri bu sabah saatlerinde uygulama mağazasından kaldırıldı. Şu anda, mümkün olan en kısa sürede sorunu çözmek için iletişim halindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Huawei ise süreçle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.