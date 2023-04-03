Tepki çeken Windows kararı! Başlat menüsüne reklam geldi

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir özelliği devreye aldı.

Windows 11 Başlat menüsünde reklam devri

Microsoft, Windows 11 için yayınladığı yeni önizleme güncellemesi ile işletim sisteminin Başlat menüsüne reklam bildirimleri ekledi.

Microsoft'un geçtiğimiz yıldan bu yana test ettiği Başlat menüsü reklamları, şu anda kademeli olarak bazı kullanıcılara ulaşmış durumda.

KB5023778 güncellemesi ile gelen reklamlar, Windows 11 kullanıcılarının pek de hoşuna gitmedi.

Microsoft ise reklamların sınırlı sayıda kullanıcının karşısına çıktığını ve toplanacak geri bildirimlerle bir karar vereceğini söylüyor.

Windows 11 Başlat menüsü reklamları, önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye dağıtılacak.