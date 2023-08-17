Terminatör geri geldi! Bilim insanları, dünyanın en güçlü insansı robotunu üretti Çinli Unitree şirketi tarafından geliştirilen insansı robot, dünyanın en güçlü genel amaçlı insansı robotu olma özelliğine sahip.

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ensonhaber.com

Gelişen teknolojiyle birlikte insansı robotlar, hayatımızın farklı alanlarında daha fazla varlık göstermeye başladı.

Bu robotlar, insan bedenine benzer özellikler taşıyan ve çeşitli görevleri yerine getirebilen makineler olarak karşımıza çıkıyor.

Çinli Unitree şirketi tarafından geliştirilen insansı robot "H1", dünyanın en güçlü genel amaçlı insansı robotu olma özelliğine sahip.

H1 isimli insansı robot, yaklaşık 180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında. Robotun yürüme hızı ise ortalama bir insanla hemen hemen aynı.

Ayrıca robot, bir derinlik kamerası ve yakındaki nesnelerin 3D modellerini ve haritalarını oluşturmak için yansıyan ışığı kullanan LiDAR ile donatıldı.

Fiyatı oldukça pahalı olacak

Şirket, H1 için resmi bir çıkış tarihi vermedi, ancak robotun önümüzdeki 3-10 yıl içinde 90 bin dolar civarında bir fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor.

Tanıtım videosunda, Unitree'den bir mühendisin H1'i sokakta yürürken tekmelemeye çalıştığı, başarısız olduğu ve robotun her seferinde dengesini yeniden kazandığı görülüyor.

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan firma, kreasyonlarıyla robotik alanında 'devrim yaratmayı' hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde şirket, dört ayağı ve hayvan benzeri çevikliği ile Go2 isimli bir robot köpek de tanıtmıştı.