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    Tesla, ABD'de elektrik tedarikçisi oldu

    Tesla Energy, ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Teksas sakinlerine elektrik satacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 11:37
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    Tesla, ABD'de elektrik tedarikçisi oldu

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç üretimi ile birlikte yenilenebilir enerji alanına da dev yatırımlar yapıyor.

    Halihazırda ABD'de güneş panelleriyle enerji depolama hizmeti veren Tesla, şimdi de Teksas sakinlerine elektrik satacak.

    Tesla Energy Ventures şirketi için geçtiğimiz aylarda sertifika başvurusunda bulunan Tesla'nın başvurusu kabul edildi.

    ELEKTRİK SATACAK

    Şirket, bundan böyle perakende elektrik sağlayıcısı olacak ve bölge halkına elektrik satabilecek.

    ABD'li şirketin dahil olmak istediği piyasada, şu an için 100'den fazla perakende elektrik sağlayıcısı bulunuyor.

    TESLA ENERGY

    Tesla, başta Güney Avustralya olmak üzere birçok bölgede enerji tedarikçisi olarak hizmet veriyor. Ayrıca şirketin, Kaliforniya'da şu anda test aşamasında olan bir sanal enerji santrali de var.

    EVLERİ SANTRALE DÖNÜŞTÜRME PLANI

    Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Elon Musk, gelecekte her evi şirketin ürünlerini kullanarak enerji üretecek, depolayacak ve hatta elektrik şebekesine geri iletecek bir enerji santraline dönüştürmek istediğini açıklamıştı.

    Buna gerekçe olarak, özellikle geçtiğimiz yıl Teksas'ta yaşanan büyük elektrik kesintisi gibi olayları gösteren Musk, projeye oldukça önem verdiğini belirtmişti.

    Şirketin diğer enerji sağlayıcılarına kıyasla bazı avantajları bulunuyor. Güneş enerjisi ve enerji depolama sistemlerini kullanan Tesla, abonelerin elektrik kesintisinden daha az etkilenmesini sağlıyor.

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