Tesla, akıllı telefon pazarına girebilir: İşte ilk görüntüler

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın akıllı telefon pazarına gireceği iddia edildi.

Son zamanlarda akıllı telefon pazarının oldukça büyümesi nedeniyle birçok marka boy göstermeye başladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da benzer bir adım atarak akıllı telefon pazarına gireceği iddia edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Hatta Tesla'nın telefonuna ait olduğu iddia edilen bazı render görüntüleri de internette yayınlandı.

Paylaşılan görüntülerde, Tesla logosuna sahip bir model görünüyor. Gördüğümüz kadarıyla telefon, üç farklı kameraya sahip olacak. Ancak telefonun ön kısmını gösteren herhangi bir görsel yok.

TESLA PHONE NELER SUNACAK

Ortaya atılan ve kaynağı tam olarak belli olmayan bazı bilgilere göre Tesla’nın akıllı telefonu, ‘Model Phone’ ismiyle piyasaya sürülebilir.

Telefonun sahip olacağı özellikler arasındaysa 108 MP’lik bir ana kamera, 4K çözünürlükte bir ekran, Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisi ve 2 TB’lık depolama alanı gibi özellikler listeleniyor.

Gördüğümüz bu render görüntüleri, bir kişinin öylesine oluşturduğu görüntüler de olabilir. Bu nedenle iddiaların doğrulanabilmesi için Elon Musk'ın açıklamalarına ihtiyacımız var.



