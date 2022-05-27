Tesla, Almanya'daki fabrikasını genişletmek için başvuru yaptı

Tesla, Almanya'daki fabrikasını genişletmek için başvuru yaptı

Tesla'nın Almanya'da kurduğu Gigafactory Berlin'deki üretim, geçtiğimiz aylarda başlamıştı. ABD'li şirket, şimdi de fabrikayı genişletmek istiyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek istiyor.

Başvuru yapıldı

Tesla, Almanya'daki fabrikasının doğusunda 100 hektarlık bir alan daha inşa etmek için başvuruda bulundu.

Gruenheide belediye başkanı Arne Christiani, RBB'ye verdiği demeçte, otomobil fabrikası ve yapım aşamasındaki akü tesisi için halihazırda 300 hektarlık araziye sahip olan Tesla'nın ek alana bir yük istasyonu, lojistik alanlar ve park yerleri inşa etmeyi planladığını söyledi.

Tesla'nın yaptığı alan genişletme başvurusu, 2 Haziran'da yapılacak belediye toplantısında görüşülecek.



Berlin'in güneydoğusundaki Gruenheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi.

Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor. 5 milyar euroya mal olan fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.