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    Tesla, at arabasını tır olarak algıladı

    Tesla, at arabasını tır olarak algıladı

    Sosyal medyada at arabasını algılamayan Tesla'nın görüntüleri paylaşıldı. Otomobil, at arabasını tır olarak gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 16:24
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    Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

    Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

    Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Tesla yazılımında yeni sorun

    Daha önce, Tesla’nın yeni tam otonom yazılımının çocuk yayaları algılayamadığını sizlerle paylaşmıştık.

    İHA'da yer alan habere göre, şimdi de Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası bir tır olarak algılandı.

    tesla

    Tesla, daha sonra at arabasını bir kamyonet olarak gördü. Son olarak aracın dokunmatik ekranında at arabası, tırın arkasından bir insan yürüyor gibi göründü.

    Tesla'nın gösterge panelinde at arabasının 'tır' olarak algılanması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Şirket, yaşanan bu hata ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce de Tesla'nın yapay zekası birçok viral olan görüntüler oluşmasına neden olmuştu.

    tesla


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