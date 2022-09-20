Tesla, Çin fabrikasını daha da büyüttü

Tesla, Çin fabrikasını daha da büyüttü

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, Çin'deki fabrikasını daha da büyüttü.

Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre Tesla, Şanghay tesisindeki üretim kapasitesini genişletme projesini pazartesi günü tamamladı.

Açıklamaya göre Tesla, genişleme için üretim hatlarını 19 Eylül ile 30 Kasım arasında test edecek.

Reuters, daha önce Tesla'nın Şanghay fabrikasında haftada yaklaşık 22 bin adet Model 3 ve Model Y otomobil üretme hedefine ulaşmak için üretimini artırdığını bildirmişti.

Tesla, 170 milyon dolar harcadı

Devlet destekli Beijing Daily gazetesinin geçen yıl kasım ayında bildirdiğine göre, ABD'li otomobil üreticisi Şanghay fabrikasındaki üretim kapasitesini genişletmek için 1,2 milyar yuan'a (170 milyon dolar) kadar yatırım yapmayı planladı.

Çin basınında çıkan haberlere göre, projenin başlangıçta nisan ayında tamamlanması bekleniyordu.

Çin'de üretim 1 milyona ulaştı

Tesla'nın Çin'deki fabrikası üç yılda 1 milyon araca imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, Şanghay'da üretim tesisinin üç yılda 1 milyon araç üreterek dönüm noktasına ulaştığı vurgulandı.

Tesla China’nın rakamlarına göre, şirket açısından önemli bir merkez olan fabrika, bu yılın ilk altı ayında 300 bin araç üretti ve 97 bin 182 adet otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat miktarı ise 41 bindi.

Yılın ilk dönemlerinde koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verilmiş olmasına rağmen fabrika, haziran ayında rekor kırarak yıllık yüzde 177’lik artışla 77 bin 938 aracın teslimatını gerçekleştirmişti.