Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobili geri çağırdı

Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 "Model 3" ve "Model Y" marka elektrikli otomobili, yazılım hatasından kaynaklanan riskler nedeniyle geri çağırdı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, araçlarında meydana gelen yazılım hataları nedeniyle, Çin'e ihraç ettiği araçları geri çağırmaya devam ediyor.

Stop lambalarının sönük kalmasına yol açan yazılım hatası

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

435 bin 132 aracın yazılımı güncellenecek

AA'nın haberine göre açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

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