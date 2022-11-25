Petrol
86.27
1.09%
Euro
19.4137
0.00%
Dolar
18.6339
0.02%
Altın
1.049
-0.18%
Borsa
4850
-0.18%
Bitcoin
313.500
-0.61%
BTXN Coin
5.85
-2.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Tesla Cybertruck ön sipariş sayısı 1 buçuk milyonu geçti

    Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine gelecek yıl sonunda başlanacak. Toplanan ön siparişler, Tesla'nın yüzünü güldürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla Cybertruck ön sipariş sayısı 1 buçuk milyonu geçti

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

    Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

    Cybertruck ön sipariş sayısı 1.5 milyonu aştı

    2019 yılında tanıtılmasının ardından sadece bir hafta içinde 250 binden fazla ön sipariş alan Cybertruck’a olan talep hızla artıyor. 2022’yılında toplam Tesla Cybertruck ön siparişleri 1,5 milyonu aşmış durumda.

    tesla cybertruck

    Cybertruck, gelecek yıl sonu seri üretime girecek

    Tesla CEO'su Elon Musk, 2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söylemişti. Ancak son rapor, müşterilerin biraz daha beklemeleri gerekeceğini söylüyor.

    Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.

    Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 90 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.

    tesla cybertruck


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    İstanbul'da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar
    3. Sayfa

    İstanbul'da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar

    Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı
    Yaşam

    Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı

    Görüş Bildir