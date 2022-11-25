Tesla Cybertruck ön sipariş sayısı 1 buçuk milyonu geçti

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine gelecek yıl sonunda başlanacak. Toplanan ön siparişler, Tesla'nın yüzünü güldürüyor.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

Cybertruck ön sipariş sayısı 1.5 milyonu aştı

2019 yılında tanıtılmasının ardından sadece bir hafta içinde 250 binden fazla ön sipariş alan Cybertruck’a olan talep hızla artıyor. 2022’yılında toplam Tesla Cybertruck ön siparişleri 1,5 milyonu aşmış durumda.

Cybertruck, gelecek yıl sonu seri üretime girecek

Tesla CEO'su Elon Musk, 2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söylemişti. Ancak son rapor, müşterilerin biraz daha beklemeleri gerekeceğini söylüyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 90 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.