Tesla Cybertruck üretimi 2022 yılına ertelendi

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken elektrikli Cybertruck modelinin 2022'den önce üretime başlamayacağını duyurdu.

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

GELECEK YILA ERTELENDİ

Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını duyurdu. Mikroçip sıkıntısı devam ettiği için, mevcut koşullarda Cybertruck üretimine başlamanın son derece kârsız olacağını vurgulayan Musk,

Cybertruck'ın seri üretimine başlamak için yeterince pil hücresine sahip olmadıklarını belirten Tesla CEO'su, şu anda üretime başlandığı taktirde, aracın fiyatının iki katına çıkabileceğini söyledi. Bu da aracın fiyatının 40 bin dolardan 80 bin dolara çıkması anlamına geliyor.

Öte yandan, Tesla'nın motorlar ve enerjiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı, Cybertruck modelinin şu anda testlerden geçtiğini ve henüz hazır olmadığını açıkladı.

Şirket, bu yılın sonlarında beta testlerini tamamlayarak gelecek yıl seri üretime geçmeyi planlıyor.