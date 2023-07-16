Tesla duyurdu! Seri üretime hazır ilk Cybertruck üretildi Tesla, Twitter üzerinden bir haber paylaşarak, "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklamasında bulundu.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk üretim gerçekleşti

Şimdiye kadar gördüğümüz Cybertruck modelleri birer prototipten ibaretti. Ancak seri üretim versiyonuyla ilk Cybertruck banttan indi.

Tesla, Twitter üzerinden bir haber paylaşarak, "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklamasında bulundu.

Tesla CEO'su Elon Musk da bu duyuruyu kendi profilinde yeniden paylaşarak "Tebrikler Tesla Ekibi!" dedi.

Fotoğrafta, araç insanlar tarafından çevrili olduğu için tam olarak görülemese de cam tavan, sol tarafta ise devasa silecekli ön cam ve yan pencereler gibi bazı detaylar görülebiliyor.

Elon Musk, mayıs ayında üretim tam kapasiteye ulaştığında Tesla'nın yılda 250 bin ila 50 bin Cybertruck satabileceğini tahmin etmişti.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.