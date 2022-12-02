Tesla, elektrikli kamyonu Semi'nin ilk teslimatını yaptı

Tesla, elektrikli kamyonu Semi'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi. PepsiCo'ya yapılan teslimat sırasında tırın tüm özellikleri de belli oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

Tesla Semi teslimatları resmen başladı

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin ilk teslimatı, düzenlenen büyük bir törenle gerçekleşti.

Neredeyse beş senelik uzun bir bekleyişin ardından Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi’nin ilk teslimatları, yiyecek ve içecek devi Pepsi’ye yapıldı. Pepsi ise Tesla Semi’leri Modesto’da bulunan fabrikalarında kullanacak.

Amerikalı otomotiv üreticisi, 2024 yılına kadar 50 bin adet Tesla Semi modelini teslim etmiş olmayı planlıyor.

Tesla Semi neler sunuyor

Tesla Semi modelinde 3 elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan iki tanesi, sürekli olarak maksimum verimlilikle çalışıyor. Ancak rampa gibi daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda, üçüncü motor devreye giriyor.

Rampa inişleri için özel bir teknoloji geliştiren Tesla, aracın kontrolden çıkmasını otomatik olarak engelleyecek.

Tesla Semi'de kullanılan motorlar, 1.020 beygir gücünde ve 1.423 Nm tork üretebiliyor. Aracın menzili ise 800 km.