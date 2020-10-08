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    Tesla fabrikası, bir çalışan tarafından sabote edildi

    Tesla, Fremont fabrikasındaki bir çalışanın bilgisayarlara kasten zarar verdiğini, fakat olayın erkenden fark edilmesi ile fabrikadaki operasyonun çok kısa bir süre aksadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 09:58
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    Tesla fabrikası, bir çalışan tarafından sabote edildi

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil  üreticisi Tesla, zaman zaman bazı iç sorunlar yaşayabiliyor.

    Örneğin, geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikasında ilginç bir hack girişimi yaşanmış ve bir Rus vatandaşı, Tesla'nın bilgilerini çalmak için çalışanlara para teklif etmişti.

    Egor Igorevich Kriuchkov isimli kişi, Tesla bünyesinde çalışan pek çok işçinin kapısını çalarak markanın sistemlerine bir virüs yüklemesini istemiş ve bunun karşılığında 1 milyon dolar para vereceğini söylemişti.

    tesla

    TESLA İÇİNDE YENİ BİR SORUN DAHA

    Tesla, yeni bir sabotaj olayı ile karşı karşıya kaldı. Şirketin Kaliforniya Fremont fabrikasında bir çalışanının, fabrikanın bir kısmını geçen ay kasıtlı bir şekilde sabote ettiği açıklandı.

    Durumun anlaşılması üzerine işten çıkarılan çalışanın, şirketin bilgisayarlarına zarar verdiği belirtildi.

    Tesla Başkan Yardımcısı Al Prescott tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme mesajında, olayın erkenden fark edildiği ve fabrikadaki operasyonun çok kısa bir süre için aksadığı kaydedildi.

    Model S, X, 3 ve Y otomobillerinin üretildiği Tesla'nın Fremont fabrikasında, 10 bin kişi çalışıyor.

    2018 yılında da Tesla'nın bir başka çalışanı, Tesla üretim sisteminde değişiklikler yapmak ve şirketin gizli bilgilerini üçüncü taraflara aktarmakla suçlanmıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

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