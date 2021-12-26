Tesla geri adım attı: Hareket halindeyken oyun oynanamayacak

ABD, ön orta dokunmatik ekranda oyun oynanmasına izin veren Tesla hakkında güvenlik soruşturması başlatmıştı. Geri adım atan Tesla, hareket halindeyken oyun oynanmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kullanıcılara sunduğu çeşitli eğlence hizmetleriyle ön plana çıkıyor.

Tesla modellerinde, ödeki büyük dokunmatik ekranda oyun oynanabiliyor. Üstelik bu oyunlar, Tesla'nın kendi direksiyonu tarafından kontrol edilebiliyor.

Ancak Aralık 2020'den bu yana üretilen modellerde sürücüler, araç hareket halindeyken bile oyun oynayabiliyordu.

ABD SORUŞTURMA AÇTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu durumun güvenlik sorunu oluşturabileceğini söyleyerek Tesla'nın 580 bin aracına soruşturma açtı.

Kurum, “Yolcu Oyunu” olarak adlandırılan bu işlevsellik, “sürücünün dikkatini dağıtabilir ve kaza riskini artırabilir.” dedi.

TESLA GERİ ADIM ATTI

Gelen soruşturmanın ardından geri adım atan Tesla, hareket halindeyken artık oyun oynamaya izin vermeyeceğini duyurdu. Şirket, aldığı kararı ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne bildirdi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, yeni yazılım güncellemesiyle hareket halindeyken oyun işlevinin devre dışı kalacağı vurgulandı.