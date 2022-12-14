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    Tesla modelleri, Steam desteğine kavuştu

    Elon Musk, daha önce ertelendiğini duyurduğu Steam entegrasyonunu Tesla modellerine getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:49
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    Tesla modelleri, Steam desteğine kavuştu

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle oyun içi eğlence sistemine bir hayli önem veriyor.

    Şirket, daha önce otomobillerdeki büyük ekranda oyun oynanmasına izin vermişti. Ancak şirketin oyun planları bununla sınırlı kalmadı.

    Elon Musk, Steam'deki oyunların Tesla modellerinde oynanabilmesi için çalışma yaptıklarını bu yılın başlarında açıklamıştı.

    Bu kapsamda, Steam'in özel bir Tesla sürümü yayınlandı. Bu sayede Tesla sahipleri, araç içi ekranlardan oyun deneyimi yaşayabilecek.

    Tesla modelleri, Steam desteğine kavuştu #1

    Tesla modelleri oyun konsollarını aratmıyor

    Tesla, yenilenen Model S ve Model X'in tanıtımında bu araçlara entegre edilen oyun bilgisayarının oldukça güçlü olduğunu daha önce açıklamıştı.

    Sistemin 10 teraflops işlem gücüyle en yeni konsollarla boy ölçüşebilir kapasitede olduğu belirtilmişti.


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