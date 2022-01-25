Tesla modelleri ve şarj istasyonları Türkiye'ye geliyor

Tesla modelleri ve şarj istasyonları Türkiye'ye geliyor

Tesla, internet sitesindeki şarj istasyonları sayfasına Türkiye’deki 10 şehri dahil etti. Ayrıca Tesla otomobilleri, yakında ülkemizde satışa sunulacak.

Tesla'nın 2012 yılında Model S modelini piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak kullanıma sunulan Supercharger isimli hızlı şarj istasyonları, tam 10 yıldır birçok ülkede yalnızca Tesla modellerine hizmet veriyor.

Dünya genelinde sayısı 25 bini aşan Supercharger istasyonları, şimdiye kadar yalnızca Tesla modellerine hizmet veriyordu.

Geçtiğimiz günlerde şirket, Hollanda’da bulunan şarj istasyonlarından 10 tanesinin Tesla olmayan elektrikli araçlara da hizmet vermesini sağlayan yeni bir pilot uygulamayı hayata geçirdi.

Bu sayede Tesla kullanmayan diğer araç sahipleri de Tesla'nın şarj istasyonlarından faydalanabilecek.

TESLA ŞARJ İSTASYONLARI TÜRKİYE'DE

Tesla'nın resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya şehirleri de eklendi.

TESLA MODELLERİ DE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı. Tesla'nın iş ilanlarında Mağaza Müdürü ve iki Satış Danışmanı aradığı görülüyor.

İş ilanı sayfasında Tesla, "Türkiye'ye heyecan verici yeni girişimize hazırlanırken, bize katılacak bir Mağaza Müdürü arıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin ülkemize ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.