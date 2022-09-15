Tesla modellerinde çarpışma testleri için özel kod bulundu

Tesla, çarpışma testlerinden yüksek puan alsın diye otomobillerinde hile yapıyor olabilir. Araçların yazılımında bulunan özel kodlar araştırılıyor.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Berlin'deki fabrikada üretilen 2022 Tesla Model Y, geçtiğimiz günlerde Euro NCAP'in zorlu testlerine girmiş ve tam puan alarak en güvenilir otomobillerden biri olmuştu.

Tesla hile yapıyor olabilir

Tesla'nın yazılımında sık sık ilginç bilgiler bulan Tesla hackerı Green, Tesla'nın otomobillerine ANCAP ve EuroNCAP gibi çarpışma testi kurumlarını içeren kod eklediğini ortaya çıkardı.

Tesla'nın yazılımındaki bu garip bulgu nedeniyle, şirketin çarpışma testlerinde hile yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

Tesla Model Y Euro NCAP çarpışma testi VİDEO

Tesla hakkında henüz hile yaptığına yönelik bir kanıt bulunmuyor. Ancak uzmanlar, çarpışma testleri ile ilgili kodları araştırıyor.

Öte yandan ANCAP sözcüsü, durumun farkında olduklarını ve Tesla modellerini araştırdıklarını duyurdu.