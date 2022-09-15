Petrol
93.62
-0.51%
Euro
18.2885
0.46%
Dolar
18.265
0.20%
Altın
991.56
-0.40%
Borsa
342
0.00%
Bitcoin
372.699
-1.06%
BTXN Coin
6.27
-4.71%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Tesla modellerinde çarpışma testleri için özel kod bulundu

    Tesla, çarpışma testlerinden yüksek puan alsın diye otomobillerinde hile yapıyor olabilir. Araçların yazılımında bulunan özel kodlar araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla modellerinde çarpışma testleri için özel kod bulundu

    Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

    Berlin'deki fabrikada üretilen 2022 Tesla Model Y, geçtiğimiz günlerde Euro NCAP'in zorlu testlerine girmiş ve tam puan alarak en güvenilir otomobillerden biri olmuştu.

    Tesla hile yapıyor olabilir

    Tesla'nın yazılımında sık sık ilginç bilgiler bulan Tesla hackerı Green, Tesla'nın otomobillerine ANCAP ve EuroNCAP gibi çarpışma testi kurumlarını içeren kod eklediğini ortaya çıkardı.

    Tesla'nın yazılımındaki bu garip bulgu nedeniyle, şirketin çarpışma testlerinde hile yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

    Tesla Model Y Euro NCAP çarpışma testi VİDEO

    ncap

    Tesla hakkında henüz hile yaptığına yönelik bir kanıt bulunmuyor. Ancak uzmanlar, çarpışma testleri ile ilgili kodları araştırıyor.

    Öte yandan ANCAP sözcüsü, durumun farkında olduklarını ve Tesla modellerini araştırdıklarını duyurdu.


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Özel halk otobüsü şoförleri eylem düzenledi
    İç Haber

    Özel halk otobüsü şoförleri eylem düzenledi

    Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
    Ekonomi

    Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

    Görüş Bildir