Tesla, şarj istasyonlarını diğer markalara açtı

Tesla'nın Supercharger isimli şarj istasyonları, diğer otomobil markalarına da hizmet vermeye başladı.

Tesla'nın 2012 yılında Model S modelini piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak kullanıma sunulan Supercharger isimli hızlı şarj istasyonları, tam 9 yıldır birçok ülkede yalnızca Tesla modellerine hizmet veriyor.

Dünya genelinde sayısı 25 bini aşan Supercharger istasyonlarını diğer markaların da hizmetine açmak için Tesla düğmeye bastı.

Tesla, Hollanda’da bulunan şarj istasyonlarından 10 tanesinin Tesla olmayan elektrikli araçlara da hizmet vermesini sağlayan yeni bir pilot uygulamayı hayata geçiriyor.

ELON MUSK DUYURDU

Elon Musk ve Tesla'nın resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Tesla Supercharger’larını diğer elektrikli araçlara açmak için yaptığımız deneme programı başladı.” ifadeleri kullanıldı.

Diğer araç sahiplerinin Tesla şarj istasyonlarından faydalanbilmesi için Tesla'nın mobil uygulamasını kullanmaları gerekiyor.