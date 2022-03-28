Tesla, sileceklerin yerine kullanacağı lazer sistemini onayladı

Gelecekte silecekleri tamamen kaldırmak isteyen Tesla, lazer destekli cam temizleme sistemini resmen duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üzerinde çalıştığı yeni teknolojilerle araçlarını geleceğe hazırlıyor.

Gelecekte direksiyon ve pedallardan tamamen kurtulmak için çalışan ABD merkezli üretici, şimdi de cam sileceklerinin fişini çekmek istiyor.

LAZERLE CAM TEMİZLENEBİLECEK

Daha önce, sadece otomobillerde değil, aynı zamanda güneş panellerinde de kullanılabilecek lazerle cam temizleme sisteminin patentini alan şirket, şimdi de bu teknolojisini resmen duyurdu.

Şirket mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, cam üzerinde leke algıladığında sistem o bölgeye lazer ışınları göndererek temizlenmesini sağlayacak.

Tesla, söz konusu teknolojiyi aynı zamanda güneş panellerinde de kullanmayı planlıyor. Toz ve kir tabakasının güneş panellerinin verimliliğini önemli ölçüde azalttığı bir gerçek.

Bu nedenle yeni teknolojinin, enerji alanında ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Aracın camları üzerinde biriken kalıntılar sensörler ve kameralar yardımıyla tespit edilecek. Daha sonra, cam üzerindeki kalıntının lazere maruz kalma seviyesi hesaplanacak ve ardından lazer ışınları, ilgili yerlere gönderilerek cam temizlenecek.

Kullanıcılar, lazerli cam sileceklerini dokunmatik ekran, joystick veya başka bir silecek iletişim paneli üzerinden manuel olarak kontrol edebilecek.