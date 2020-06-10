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    Tesla, şimdi de elektrikli minibüs modeli geliştiriyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 12 koltuklu bir elektrikli minibüs modeli geliştirdiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 13:42
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    Tesla, şimdi de elektrikli minibüs modeli geliştiriyor

    Son yıllarda elektrikli otomobil pazarına sunduğu modellerle ön plana çıkan Elon Musk'ın şirketi Tesla, tünel projesinde kullanılmak üzere 12 koltuklu yeni bir elektrikli minibüs üzerinde çalışıyor.

    Geliştirilen minibüsler, Elon Musk tarafından kurulan ve tüneller yardımıyla trafik sorununu çözmeyi amaçlayan Boring Company tarafından kullanılacak.

    Kaliforniya eyaletinden gerekli onayları alan elektrikli minibüsün kullanılacağı tünel ağı, Rancho Cucamonga şehrini Ontario Uluslararası Havaalanı’na bağlayacak.

    tesla

    SAATTE 200 KM HIZ YAPACAK

    12 yolcu kapasitesinin yanı sıra geniş bir bagaj alanına da ev sahipliği yapacak olan elektrikli minibüs, saatte 200 kilometre hızla tüneller içerisinde ilerleyebilecek.

    Tesla'nın geliştirme aşamasında olduğu yeni minibüs hakkında şimdilik fazla bir detay yok. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Instagram: @eshteknoloji

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