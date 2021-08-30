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    Tesla, Teksas sakinlerine elektrik satacak

    Tesla, Teksas'ta perakende elektrik sağlayıcısı olabilmek için yeni bir başvuru yaptı. Şirket, başvurusu kabul edildiği takdirde elektrik satmaya başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:55
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    Tesla, Teksas sakinlerine elektrik satacak

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç üretimi ile birlikte yenilenebilir enerji alanına da dev yatırımlar yapıyor.

    Halihazırda ABD'de güneş panelleriyle enerji depolama hizmeti veren Tesla, şimdi de Teksas sakinlerine elektrik satmak istiyor.

    Tesla Energy Ventures şirketi için sertifika başvurusunda bulunan Tesla, başvurusu kabul edildiğinde perakende elektrik sağlayıcısı olacak ve bölge halkına elektrik satabilecek.

    ABD'li şirketin dahil olmak istediği piyasada, şu an için 100'den fazla perakende elektrik sağlayıcısı bulunuyor.

    EVLERİ SANTRALE DÖNÜŞTÜRME PLANI

    Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Elon Musk, gelecekte her evi şirketin ürünlerini kullanarak enerji üretecek, depolayacak ve hatta elektrik şebekesine geri iletecek bir enerji santraline dönüştürmek istediğini açıklamıştı.

    Buna gerekçe olarak, özellikle geçtiğimiz yıl Teksas'ta yaşanan büyük elektrik kesintisi gibi olayları gösteren Musk, projeye oldukça önem verdiğini belirtmişti.

    tesla enerji

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