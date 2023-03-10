Tesla, Türkiye'deki şarj istasyonları için lisans aldı EPDK, aralarında Tesla'nın da olduğu 119 şirkete elektrikli araç şarj istasyonları kurabilmeleri için lisans verdi.

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamış ve çeşitli pozisyonlarda işe alımlar yapmıştı.

Tesla, Türkiye'de lisans aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), aralarında Tesla'nın da olduğu 119 şirkete elektrikli araç şarj istasyonları kurabilmeleri için lisans verdi.

EPDK'nın kurallarına göre, Tesla'nın ülkemizde kuracağı şarj istasyonları tek bir markaya ait olmayacak. Diğer elektrikli araçlar da Tesla'nın şarj istasyonlarından faydalanabilecek.

EPDK'nın ilgili yönetmeliğine göre Tesla, bir ay içerisinde şarj istasyonlarına ait coğrafi konum, şarj ünitesi sayıları, güçleri/tipleri, soket sayıları/tipleri ile uygunluk durumları, ödeme yöntemi ve şarj hizmeti fiyatı bilgilerini zamanında, güncel, doğru ve eksiksiz olarak Kuruma sunacak bir sistem geliştirecek.

Öte yandan, yürürlüğe giren Tesla'nın lisansı, 2043 yılına kadar geçerli olacak. Şirket, bu tarihten sonra lisans uzatabilecek.